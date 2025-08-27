Tällaista tuhoa Eagle S:n ankkuri aiheutti kaapeleille

Eagle S-aluksen ankkuri vaurioitti useita kaapeleita ankkureillaan.

Eagle S-alus vaurioitti useita kaapeleita joulupäivänä 2024, kun sen ankkuri raahasi pitkin merenpohjaa.

Kaapeleiden omistajien mukaan huoltovarmuusongelmaa ei kuitenkaan vaurioista aiheutunut.

Helsingin käräjäoikeudessa aluksen kapteenia ja kahta perämiestä syytetään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häiritsemisestä.

Syyttäjän mukaan kaapeleiden katkeaminen aiheutti vakavaa vaaraa huoltovarmuudelle.

Syytetyt kiistävät tahallisuuden.

Ankkuri vaurioitti useaa kaapelia. Asiaomistajina on poliisin kuulusteluissa kuultu Estlin2 -kaapelin omistajaa Virosta, Elisaa sekä Fingridiä.

Asianomistajat sanovat, että kaapeleiden katkeamisesta ei ole aiheutunut esimerkiksi katkoksia tietoliikenteeseen tai sähkönjakeluun.

Taloudellista vahinkoa kuitenkin syntyi.

Kuvassa ankkurin aiheuttamaa raahausjälkeä.Poliisi

"Todellista huoltovarmuusongelmaa ei aiheutunut"

Estlink2 -kaapelin vaurioitumisesta ei ollut vaikutusta Suomen energiahuoltoon.

– Estlink 2 -kaapelin vaurioituminen ei ole tuntuvasti vaikuttanut Suomen energiahuoltoon. Riskitaso on noussut, mutta todellista huoltovarmuusongelmaa ei ole aiheutunut. Kukaan ei ole jäänyt ilman sähköä.

Fingrid omistaa puolet Estlink2 -kaapelista.

Fingridin mukaan EstLink-yhteyksillä (EstLink 1 ja 2) siirrettiin vuoden 2024 aikana noin 4,2 TWh sähköä.

Valtaosan ajasta, lähes 90 prosenttia vuoden tunneista, Suomesta vietiin sähköä Viroon.

Fingridin kuulemisessa on salattu osuus, jossa kerrotaan kaapelin korjauskustannusten taloudellisesta vahingosta.

Fingrid kertoo menettäneensä "pullonkaulatuloja" kuulusteluvaiheeseen mennessä noin 14 miljoonaa euroa.

Kuvassa Eagle S:n katkennut ankkurivaijeri.KRP

Myöskään Virossa yksikään asiakas ei jäänyt ilman sähköä.

– Riskitaso on noussut, mutta yksikään asiakas ei ole jäänyt ilman sähköä. Viro on Estlink 2:n vaurion vuoksi joutunut ottamaan käyttöön sähköä fossiilisesta polttoaineesta tuottavat laitteet, mikä on kallistanut sähkön hintaa ja lämmittänyt ilmastoa.

Elisa Oyj:n omistamalle kaapelille ei myöskään aiheutunut sellaista vahinkoa, joka olisi vaikuttanut palveluihin Suomessa tai Virossa.

Taloudellista vahinkoa Elisalle aiheutui arvion mukaan yhteensä noin 200 000 euroa.

C-lion1 -merikaapelin katkeaminen aiheutti katkon tietoliikenneyhteyksissä Helsinki-Rostock -välille reilun viikon ajaksi.

Asian käsittely jatkuu Helsingin käräjäoikeudessa.