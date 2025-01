Sami Pajarilta kylmänviileä kuittaus Jari-Matti Latvalankin esittämään arvioon: "Kai se on sanomattakin selvää"

Täksi kaudeksi rallin MM-sarjan pääluokkaan Rally1-auton rattiin nostetulla Sami Pajarilla ei ole aikomustakaan juosta ennen kuin hän osaa kävellä, vaikka Toyotan tallipäälliköltä Jari-Matti Latvalalta kuultiinkin perjantai-iltana pieni kritiikinpoikanen.

Latvala toivoi MTV Urheilun haastattelussa Pajarilta pientä vauhdinlisäystä lauantaipäivään.

– Voi sanoa, että ollaan vähän turhankin varovaisella puolella. Pikkuisen voisi vauhtia nostaa, mutta emme ole pyytäneet.

Pajari on perjantain jälkeen seitsemäntenä, kolmen ja puolen minuutin päässä tallikaveri Sébastien Ogierista, joka tosin hakee kotikisastaan jo kymmenettä voittoaan.

Perjantain isoin tappio kärkeen tuli aamupäivän jälkimmäisellä pätkällä, jolla Pajari lipsautti ulos täsmälleen samassa paikassa kuin Ogier ja rikkoi renkaansa. Iltapäivän kolmella pätkällä ero kärkeen kasvoi tasaisesti.

Päivän päätteeksi Pajari kuittasi arvion varovaisuudestaan periaatteessa oikeaksi, mutta:

– Kai se on sanomattkin selvää, että ei meidän ollut missään vaiheessa tarkoitus voittaa tätä rallia. Tämä yksittäinen kilpailu ei ole se, mihin tässä on varsinaisesti tähdätty. Aamulla oli ihan hyvääkin vauhtia. Päivän viimeisellä taas oli puolivälissä splitit, joissa oli ainakin tarpeeksi hyvä vauhti päällä. Sitten on osuuksia, joissa opetellaan ja tunnustellaan.

Pajari kertoo lisäksi kokeilleensa päivän mittaan erilaisia rengasyhdistelmiä saadakseen kokemusta myös niistä. Tavoite on kuitenkin kirkas: rakentaa luottamusta ja vauhtia vähitellen ajattelematta sitä, mihin vauhti muihin suhteutettuna riittää.

– Kai se on vain hyvä muistaa, että jos katsotaan ketä vain, niin kaikillahan se on aina ottanut aikansa, että on tottunut. Harvat ovat heti ekoina vuosina voittaneet mestaruuksia tai kisojakaan välttämättä. Jos nyt ollaan tätä vuotta ajettu kaksi päivää, niin en nyt vielä lähtisi himaan.

Tätä Latvalakin korosti myöhemmin perjantai-iltana Toyotan tiedotteessa.

– Sami jatkaa kokemuksen kerryttämistä, mikä on hänen päätavoitteensa tässä kisassa

