Nyt täräytti Kalle Rovanperä melkoisen lohkaisun

Toyotan Kalle Rovanperän huumorinkukka kukkii, vaikka vauhti kauden ensimmäisessä MM-rallissa Monte Carlossa ei ole ollut toivottua.

Rovanperä päätti Monte Carlon toisen ajopäivän erikoiskokeen neljänneksi nopeimpaan aikaan, ja hän on neljäntenä myös rallin kokonaistilanteessa. Kun suomalaiselta kysyttiin perjantain päätöspätkän maalissa, mitä huomiseksi voisi muuttaa, jotta meno paranisi, kaksinkertainen maailmanmestari veisteli letkautuksen.

– Kuljettajan vaihtaminen olisi luultavasti parasta, mutta en voi tehdä sitä, joten katsotaan, Rovanperä kiskaisi (ylälaidan videolla).

MTV Urheilulle (video alla) suomalainen sanoi, ettei hän ole tyytyväinen siihen, miltä ajaminen on tuntunut.

– Ei ole mitään selkeitä paikkoja, joista kiristää. Silloin ei ole tietenkään hyvä hävitä aikaa. Olisi eri asia, jos ottaisi vaikka nätisti ja tietäisi itse, missä pystyisi parantamaan helposti, mutta ei ole sellainen fiilis nyt.

– Ehdottomasti isoin ongelmani on vauhti slickseillä. Muilla renkailla on ok. Huomenna on toivottavasti aikaa löytää vauhti.

Rovanperälle, jonka suosikkikilpailuihin Monte ei lukeudu ja joka ei viime vuonna osa-aikaiskaudellaan kisaa ajanut, oli yhä kiperä pala vastata, miten temppu voisi tapahtua.

– Aika iso ero on vielä siihen, missä vauhti pitäisi olla. Pitää tutkia.

Kuuntele alta lisäksi Toyotan tallipäällikön Jari-Matti Latvalan mietteet Rovanperästä ja Toyotan toisesta suomalaiskuljettajasta Sami Pajarista.

