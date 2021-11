Max Verstappen selitti radiossa esittämäänsä vaatimusta – Red Bull -tallikaveri kieltäytyy miettimästä edellisen toisintoa kotikisassaan

Skenaario saattaa hyvinkin toistua tänä viikonloppuna Meksikossa. Perez on luonnollisesti kotiyleisön suuri suosikki, mutta tässä vaiheessa kautta hänen on käytännössä mahdotonta kilpailla voitosta, ellei Red Bull satu sitä tarvitsemaan Verstappen jouduttua pois kamppailusta.

– Tämä on meille todella tärkeä rata, ja taistelu on todella intensiivinen. Katsotaan, miten kisa menee, mutta sen uskon, että jos he haluavat minun voittavan jonkun kisan, niin se on tämä, joten minulla on täysi tuki kaikilta tiimissä, Perez vakuutti.