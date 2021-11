Red Bullin Sergio Pereziä uhkaa kiusallinen tilanne F1-kotikisassaan – tallipomo: "Ikävää olla tässä asemassa"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Perez vaihtoi viime kauden jälkeen Racing Pointilta Red Bullille. Perez on nyt tallin selkeä kakkoskuski, joka pyrkii auttamaan Max Verstappenia kuljettajien maailmanmestaruustaistossa.

– Taistelemme sekä kuljettajien että valmistajien maailmanmestaruuksista. Tämä on yksi 22 kisasta ja se sattuu olemaan ”Checon” kotikisa. Ikävää olla tässä asemassa, Horner jatkoi, viitaten siihen, että hänen pitää mahdollisesti määrätä Perez sivuun Verstappenin edestä.

– Käymme läpi eri skenaarioita, kun lähestymme kisaa, jotta jokainen tietää, että mikä meidän suunnitelmamme on ja mitä tavoittelemme.

– Sergio tietää, mikä hänen hommansa on. Se on auttaa hänen tallikaveriaan. Ja jos hän sattuu olemaan edellä, se on silloin hieno ongelma, minkä kanssa saa painia, Horner mietti.