17.09: Rokotejärjestystä ja sen mahdollista muuttamista arvioi kokonaisuuden osalta THL, joka antaa arvionsa STM:lle ensi viikolla. On otettava yhdenvertaisuusasiat huomioon, Puumalainen täsmentää.

– Meillä ei ole ylimäärää, ei ole korvaavaa. Vuoden toisen neljänneksen aikana tulee lisää. Mutta on selvää, että jos Astra Zeneca jäisi kokonaan pois käytöstä, se vaikuttaisi suomalaisten rokotetahtiin, Kumpulainen kertoo.

17.04: Voidaanko sovitut Astra Zenecalla annettavaksi tarkoitetut rokoteajat vaihtaa nyt suoralta kädeltä toiseen rokotteeseen? Tavoitteena on, että muiden rokotteiden avulla rokotuksia voidaan toteuttamaan, mutta varmasti niitä joudutaan perumaan. Ensi viikolle varattujen aikojen osalta terveydenhuollon toimijoiden olisi syytä ilmoittaa, onko rokoteaika peruttu, siirretty vai onko rokotteita vaihdettu. Myös asiakkaiden on itse syytä olla alkuviikosta yhteydessä terveyspalveluiden tuottajaansa, Puumalainen sanoo.

17.02: Mihin käyttämättä jääneet Astra Zenecan rokotteet nyt toimitetaan? Tuija Kumpulainen täsmentää, että maat pyrkivät käyttämään ne oman väestönsä rokottamiseen. Mutta eteen voi tulla vaihtoehtoisia toimintatapoja. Taneli Puumalainen täydentää, että osa EU-maista on keskeyttänyt rokotteen antamisen tilapäisesti.

– Tietojemme mukaan moni maa on päättänyt nyt jatkaa rokottamista.

16.59: Puumalainen ei voi yksityisyyteen vedoten kommentoida tarkemmin suomalaisten laskimotukospotilaiden sukupuolesta ja iästä. Hän voi kuitenkin kertoa, että kyseisillä henkilöillä on Nohynekin aiemmin mainitsemia oireita rokotteen saamisen lisäksi.

16.55: THL:n Hanna Nohynek vastaa, minkä takia riski veritulpasta on erityisesti nuorilla naisilla:

– Tällä hetkellä ei täysin tunneta, mitä ne voisivat olla. Tromboosiin ovat aiemmiin vaikuttaneet rasva-aineenvaihdunnan häiriöt, e-pillerien käyttö sekä lihavuus. Näissä nimenomaisissa tapauksissa, eikä pelkästään Suomessa, vaan muualla pohjoismaissa, laskimotukoksia on tullut 4-10 päivän jälkeen juuri 20-50-vuotiailla naisilla.

16.54: Päätös ei viivästytä merkittävästi rokotuksia, koska valtaosa rokotuksista tehty muilla rokotteilla. Astra Zenecan rokotteen toimitusvaikeuksien takia heidän rokotteidensa määrä on ollut pienempi.

Puumalainen täsmentää, että Astra Zenecan rokotteita on annettu Suomessa 140 000, joten yleisellä tasolla ei ole syytä olla huolissaan. Mutta mahdollisia oireita pitää seurata ja ilmoittautua sairaalahoitoon.

16.48: Myös STM:n Pohjola korostaa, että nyt on syytä toimia varovaisesti. Hän myös muistuttaa, että käytössä on kaksi muutakin rokotetta, ja rokotuksia kohdennetaan riskiryhmiin.

16.47: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan Suomessa on ilmoitettu kaksi aivolaskimotukosta 4-10 päivää AstraZenecan koronarokotteen saamisen jälkeen.

Molemmilla sairastuneilla henkilöillä on verisuonitukokseen liittyviä lääketieteellisiä riskitekijöitä ja potilaiden tutkimukset ovat yhä kesken. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päättänyt keskeyttää AstraZenecan rokotteen antamisen Suomessa, kunnes tapauksista on lisää tietoa ja mahdollisen syy-seuraussuhteen olemassaoloa voidaan arvioida. Keskeytys astuu voimaan välittömästi.