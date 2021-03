Astra Zenecan rokotteen jatkoa Suomessa pohditaan tänään – rokotusasiantuntijaryhmä käy läpi EMA:n arviota koronarokotteesta

– Huomenna (perjantaina) Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä katsoo tarkkaan, mitä EMA on tutkinut ja sen pohjalta sanoo, miten me Suomessa jatketaan, sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek Ylen A-Talk-ohjelmassa torstaina.

Nohynek on myös rokotusasiantuntijaryhmän sihteeri.

EMA totesi eilen, että Astra Zenecan rokote on turvallinen ja tehokas ja ettei rokotteella ole yhteyttä verisuonitukosriskin yleiseen kasvuun.

EMA:n riskinarviointikomitean puheenjohtajan Sabine Strausin mukaan on kuitenkin ennenaikaista arvioida, liittyykö asia siihen, että näillä ryhmillä on suurempi riski vai siihen, keille rokotetta on määrällisesti eniten annettu.