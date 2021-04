Onko Astra Zenecan rokote turvallinen? Euroopan lääkevirasto vahvistaa veritulppayhteyden – "Hyödyt ovat haittoja suuremmat"

EMA:n mukaan veritulppien ja Astra Zenecan koronarokotteen välillä on yhteys.

17.49 Sputnik-rokotetta arvioidaan tällä hetkellä EMA:n toimesta. Myös kliinisiä kokeita halutaan suorittaa ja kaikki nämä prosessit, joita Sputnikin kanssa tehdään ovat normaaleja toimenpiteitä silloin kun uutta rokotetta lanseerataan. (Vastaus saatiin median kysymykseen siitä, mikä on tilanne Sputnikin kohdalla.)

17.44 Todennäköisyys saada veritulppa rokotteesta vaikuttaa tämänhetkisten tutkimusraporttien mukaan olevan noin yksi tai kaksi tapausta sataatuhatta kohden. Luku vaihtelee maittain ja esimerkiksi Britanniassa se on yksi kuuttasataatuhatta kohden, sanoo Straus.

17.31 Tiedämme kuitenkin, että veritulpan riski on erittäin pieni, Straus painottaa.

17.28 Noin 60 prosenttia rokotetuista on ollut naisia ja tämäkin voi olla yksi syy siihen, että veritulppia on esiintynyt, Straus sanoo. Suurin osa tapauksista on todettu alle 60-vuotiailla naisilla.