Norja, Ruotsi ja Tanska eivät toistaiseksi rokota Astra Zenecalla

EMA ja Britannian terveysviranomaiset ilmoittivat torstaina arviointiensa päätteeksi, että Astra Zenecan koronarokote on edelleen turvallinen. Rokotteen käyttö oli keskeytetty useassa maassa sen jälkeen, kun heräsi huoli sen mahdollisesta yhteydestä verisuonitukoksiin joidenkin rokotteen saaneiden potilaiden kohdalla.

Norjan terveysviranomaiset kertoivat, että he ottavat huomioon EMA:n näkemyksen, mutta että johtopäätösten tekeminen on ennenaikaista. Norjan terveysvirasto aikoo tehdä päätöksensä asiassa ensi viikon loppuun mennessä.

Keskeytys hidastaa viruksen vastaista taistelua

Tauko Astra Zenecan rokotteiden antamisessa on hidastanut maailmanlaajuista pyrkimystä saada väestö mahdollisimman laajasti rokotettua. Yhtiön rokote on yksi edullisimmista saatavilla olevista vaihtoehdoista ja lisäksi monia muita helpompi säilöä ja kuljettaa, joten sitä on pidetty erityisesti köyhille maille sopivana rokotteena.