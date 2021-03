Astra Zenecan koronarokotteen käyttö jatkuu normaalisti Suomessa, linjaa Fimea – maailmalla kolmellakymmenellä rokotetulla ilmennyt veritulppa

– Jos tulee ilmi, että tähän liittyy ongelmia, sitten reagoidaan sen mukaisesti. Mutta ennen kuin asia on tutkittu niin näin ei lähdetä toimimaan, kertoo STT:lle Fimean jaostopäällikkö ja ylilääkäri Maija Kaukonen.

Fimea saanut 94 haittavaikutusilmoitusta

Fimea ylläpitää rokotteiden haittavaikutusrekisteriä Suomessa. Tähän mennessä Astra Zenecan rokotteesta on tehty Fimealle 94 haittavaikutusilmoitusta, joista 38 on vakavia.

Haittavaikutus arvioidaan vakavaksi, jos se on johtanut kuolemaan tai hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sen pidentymiseen, aiheuttanut rokotteensaajalle pysyvän vamman tai alentanut toimintakykyä tai on synnynnäinen epämuodostuma.

Kaukosen mukaan Euroopan lääkevirasto (EMA) on aloittanut tutkimukset Astra Zenecaan liitetyistä haittavaikutusilmoituksista EU:n laajuisesti. Fimean päätökset rokotteen käytöstä tehdään tutkimusten jälkeen.

EMAn mukaan rokottamista voi jatkaa

EMA totesi lausunnossaan, että rokotteen hyödyt ovat riskejä suuremmat. EMAn mukaan rokotteen on saanut viisi miljoonaa ihmistä, joista kolmellakymmenellä on ilmennyt veritulppa. Tällä hetkellä ei ole mitään viitteitä siitä, että ne olisivat seurausta rokotteesta.

EMAn mukaan veritulppatapauksia on ollut saman verran rokotetuilla kuin niillä, jotka eivät ole saaneet rokotetta.

Tanska keskeytti ainakin kahdeksi viikoksi

Tanskassa ainakin yksi ihminen on kuollut.

– Mutta juuri sen takia, että olemme saaneet niin paljon rokotettua, meidän on reagoitava ajoissa, jos on olemassa mahdollisuus vakavista seurauksista. Meidän on saatava selvyys ennen kuin voimme jatkaa Astra Zenecan rokotteen käyttöä, Broström sanoo tiedotteessaan.