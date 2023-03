Iivo Niskanen hakee kultaista päätöstä MM-kisoille – MTV seuraa 50 kilometrin kisaa

Miesten 50 kilometrin kilpailu (p):

Kello 13.10: Rauhallinen on hiihtovauhti tällä hetkellä, mutta toki matka on pitkä. Andorran Irineu Esteve Altimiras pitää nyt vauhtia ryhmän keulilla, kun 4,3 kilometriä on takana.

Kello 12.20: MTV Urheilun toimittaja Ossi Karvonen viestittää paikan päältä Planicasta, että sää Sloveniassa on tänään poutainen. Aurinko yrittää pilkistellä pilvien välistä. Lämpötila on 2-3 plussalla, mutta tuuli on navakka – jopa kovin, mitä kisojen aikana on ollut.