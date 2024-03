Miten käy Iivo Niskasen kauden päätavoitteen? Jari Isometsältä jyrkkä arvio

Sairastelu häirinnyt pitkään

– Pitkä ja hankala talvi on takana eikä ole ihan optimivalmistautumista pystynyt tekemään, mitä olisi toivonut. Viimeinen viikko on ollut hyvä ja kaksi viikkoa nousujohteista.

– Nyt on hyvä tilanne, kun on kuitenkin tällainen malli kropassa. Uskon, että ei ainakaan huonone ensi viikonlopulle, Niskanen pohtii.

"Kollenin" 50 kilometriä

– Holmenkollenilla on sitä nousua ja viisikymppiä on aina oma kilpailunsa. Siellä on aina haastavat kelit ja se on taas uusi kilpailu.