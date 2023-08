Poliisi ja seura vahvistavat: HJK:n kotiottelun yllä väkivallan uhka – "Olemme paikalla vahvemmin kuin olisimme muuten"

MTV Urheilun tietojen mukaan ryhmä HJK:n kannattajia varasti viime viikolla HIFK:n kannattajien kannattajakylttejä ja muuta materiaalia. Vuosi sitten syyskuussa HIFK-fanien on kerrottu varastaneen vastaavasti HJK:n kannattajakyltin.

Matti Raivio/All Over Press

Matti Raivio/All Over Press

Illan ottelussa yleistä järjestystä ja turvallisuutta vahtiva poliisi on tietoinen mahdollisesta väkivallan uhasta.

– Tiedämme sen verran, että noin viikko sitten (kannattajien välillä) oli jonkinlainen yhteenotto, mistä poliisilla ei tosin ole asianomistajia. Oletus on, että tappelu kosketti näitä kahta ryhmää, Helsingin poliisin komisario Johanna Sinivuori kommentoi MTV Urheilulle.

– Olemme paikalla vahvemmin kuin olisimme muuten. Poliiseja on stadionin lähettyvillä tavallista enemmän.

Myös HJK on tietoinen sen järjestämän ottelun ulkopuolella piilevästä riskistä.

– Meillä on tiedossa, että HJK:n ja HIFK:n niin sanottujen ultra-kannattajien välillä on ollut yhteenotto lähiaikoina. Olemme tiedostaneet tilanteen ja reagoineet siihen tiiviillä yhteistyöllä viranomaisten ja järjestyksestä vastaavan turvallisuusorganisaation kanssa. Heillä on jatkuvasti paras tieto siitä missä mennään, HJK:n viestintäpäällikkö Juho Hirvonen puolestaan kertoi.