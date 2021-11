MTV seuraa: Brasilian GP:n sprinttikilpailu – Valtteri Bottaksella nyt huipputärkeä tehtävä, taustalla Lewis Hamiltonin dramaattinen hylkäys

F1-sirkus on rantautunut täksi viikonlopuksi Brasiliaan, Sao Paulon radalle. Siellä lauantaina ohjelmassa on sprinttikilpailu. Sen alla nähtiin draamaa, kun Mercedeksen Lewis Hamilton tiputtiin joukon hännille aika-ajon hylkäyksen myötä. Valtteri Bottaksella on nyt tärkeä tehtävä käänteen jäljiltä. MTV Urheilu seuraa sprintin tapahtumia hetki hetkeltä.