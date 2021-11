Lewis Hamilton koulutti Valtteri Bottasta sprintin aika-ajossa – suomalainen tunnisti ongelmapaikan: "Minulla oli vaikeuksia auton kanssa"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Sprinttikilpailu on ohjelmassa lauantai-iltana Suomen aikaa kello 21.25. Sen lopputulokset ratkaisevat sunnuntain osakilpailun lähtöjärjestyksen.

– Lähtöpaikkani on yhä hyvä ja kaikki on saavutettavissa. Toivottavasti heti alussa on kunnolla sähinää, Bottas ennakoi lauantaita.