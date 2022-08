MTV seuraa – Belgian GP: Bottas jyrättiin ulos! Myös Hamilton ja Alonso kolaroivat

Liveseuranta:

Kierros 7/44: Verstappen on noussut kisassa jo neljänneksi. Aivan jäätävää menoa.

Kierros 2/44: Keltaiset liput Hamiltonin keskeytyksen takia. Nyt on Bottaksen kisa pilalle. Latifi ajaa leveäksi soralle, pyörähtää poikittain ja jyrää Bottaksen ulos kisasta. Voi surkeus. Myös Gasly ja Latifi ovat pudonneet viimeisille sijoille.

Startti: Sainz ottaa upean lähdön ja pitää helposti paikkansa! Alonso ponkaisee Perezin ohi toiseksi, joten espanjalaisilla on heti kaksoisjohto.

Klo 15.58: Starttirenkaat ovat nyt selvillä. Sainz lähtee ainoana kuskina kärkikymmeniköstä pehmeillä renkailla! Kaikilla muilla on mediumit. Softit on myös Bottaksella, Verstrappenilla ja Leclercilla.

Klo 15.44: Tähtifutari Kevin De Bruyne on paikalla gridillä.

Klo 15.29: Belgiassa on tänään mukava sää: aurinkoista ja 22 astetta. Radan pinta on nyt 36 astetta.

Klo 15.27: Max Verstappen raportoi ongelmasta voimayksikön kanssa. Varikkomuurilta kerrotaan hänelle, että vielä on aikaa käydä korjaamassa vika. Ilmeisesti kyse on jostain sensori- tai ohjelmistopuolen ongelmasta. Hollantilainen on nyt varikolla.