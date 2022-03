MTV seuraa: Saudi-Arabian GP – Valtteri Bottaksen lähdön onnistuttava, mitä tekee Mercedes?

Liveseuranta:

Klo 19.00: Saudi-Arabian GP:n alkuun on tasan tunti, joten viimeistään nyt on hyvä alkaa asettautua illan kuumaan kisaan. Valtteri Bottaksen lähtökohdat kisaan ovat hyvät, mutta taustalla piilee epäilys viikko sitten ajetun Bahrainin GP:n lähdön ongelmista. Bottas uskoo, että Alfa Romeo on saanut ratkaistua kytkimen ongelman.