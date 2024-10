Miestä syytetään puolisonsa murhasta Vantaan Tikkurilassa

Syytettynä on kuolleen naisen, 43-vuotiaan perheenäidin 49-vuotias aviomies. Pariskunta on kotoisin Etelä-Aasiasta.

Mies on myöntänyt aiheuttaneensa uhrin kuoleman. Hänet otettiin kiinni perheen asunnosta, jossa rikoskin tapahtui.

Poliisi on ollut tutkinnasta hyvin niukkasanainen mutta on kertonut, että uhriin oli kohdistettu vakavaa väkivaltaa. Pariskunnalla on alaikäisiä lapsia.