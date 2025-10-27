Monissa kaupoissa luvan hakijalla ei ollut todennettavia siteitä Suomeen.

Puolustusministeriö kertoi maanantaina, että puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on tehnyt 11 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. STT hankki tietopyynnöllä päätökset, joista selviää tarkempia tietoja torpatuista kaupoista.

Israelin kansalainen halusi hankkia Mikkelistä järvenrantakiinteistön virkistyskäyttöön perheelleen, jossa on Israelin ja Venäjän kansalaisia. Heillä ei ollut todennettavia siteitä Suomeen tai Mikkeliin.

Kiinteistö koostuu kahdesta palstasta, jotka sijaitsevat valtatie 5:n molemmin puolin. Ministeriö arvioi, että kiinteistön sijainti ja ominaisuudet voivat mahdollistaa esimerkiksi tiedustelutoiminnan ja liikenteen sujuvuuteen vaikuttamisen.

Metsätiloja Itä- ja Pohjois-Suomesta

Tshekissä asuva Venäjän kansalainen haki lupaa viiden metsätilan hankintaan eri paikkakunnilta Itä- ja Pohjois-Suomesta.

Ministeriön mukaan hakija on toiminut huomattavan korkeissa tehtävissä Venäjän valtion omistamassa ydinenergiayhtiö Rosatomissa. Kiinteistökokonaisuutta katsottiin voitavan hyödyntää pyrkimyksissä laaja-alaiseen vaikuttamiseen.

Kolme Israelin kansalaista, joista kahdella on myös Venäjän kansalaisuus, halusivat hankkia Paraisilla Houtskarin saarella sijaitsevan rakentamattoman kiinteistön. He ilmoittivat rakentavansa sinne itselleen omakotitalon sekä suunnittelevansa majoitusliiketoiminnan ja ravintolan perustamista.

Ministeriön mukaan kiinteistö sijaitsee usean yhteiskunnalle ja huoltovarmuudelle merkittävän toiminnan läheisyydessä ja niitä on mahdollista häiritä tai vahingoittaa kiinteistöltä käsin.

Lomakylä Punkaharjulle

Venäjän kansalainen halusi hankkia Puumalasta kaksi vierekkäistä kiinteistöä vapaa-ajan virkistyskäyttöön. Ministeriön mukaan ei ollut poissuljettua, että hakijalla olisi siteitä Venäjällä valtiollisesti vaikutusvaltaisiin tahoihin ja että kiinteistöjä voitaisiin pyrkiä käyttämään laaja-alaiseen vaikuttamiseen.

Kazakstanin kansalainen halusi ostaa majoitusliiketoimintaan Savonlinnan Punkaharjulla sijaitsevan kiinteistön, jolla sijaitsee huonokuntoisia vanhan lomakyläyrityksen rakennuksia. Ministeriön mukaan hänellä ei ollut kokemusta, sopivaa liiketoimintasuunnitelmaa eikä uskottavaa yhteyttä Suomeen. Lisäksi hän tuntee hyvin kiinteistön myyjän, joka on ministeriön mukaan läheisesti verkostoitunut Venäjän korkeimpaan johtoon ja valtiollisiin turvallisuusorganisaatioihin.

Kirgisian ja Venäjän kaksoiskansalainen haki lupaa kiinteistön hankkimiseksi Taipalsaarelta vapaa-ajan käyttöön. Ministeriön mukaan hakija on tuomittu vuonna 2020 Venäjällä viideksi vuodeksi vankeuteen talousrikoksista, jotka liittyvät Venäjän presidentin kaupunkiresidenssin alueella suoritettuun urakkaan.