Ministeriön syynissä kaupantekijöistä paljastui kytköksiä Venäjän ydinenergiayhtiö Rosatomiin ja jopa Venäjän korkeimpaan johtoon.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) on evännyt 11 kiinteistökauppaa, puolustusministeriö kertoi tänään.

Tshekissä asuva venäläismies halusi ostaa yhteensä viisi metsätilaa Kouvolasta, Parikkalasta, Simosta, Kolarista ja Torniosta.

Mies kertoi haluavansa harjoittaa metsätaloutta, mutta puolustusministeri Häkkänen ei myöntänyt lupaa kaupoille.

Puolustusministeriön selvityksissä paljastui, että mies oli hyvin verkostoitunut Venäjän ydinvoima-alan valtiollisiin toimijoihin.

– Julkisista lähteistä saatavien tietojen mukaan hakija on oman elinkeinon harjoittamisen ohella toiminut huomattavan korkeissa tehtävissä Venäjän valtion omistamassa ydinenergiayhtiö Rosatomissa, kielteisessä lupapäätöksessä todetaan.

Kiinteistön ostaminen Suomesta vaatii puolustusministeriön luvan, jos ostaja ei ole EU- tai ETA-maan kansalainen. Kiinteistö voi tarkoittaa rakentamatonta tonttialuetta tai tonttia ja siellä sijaitsevia rakennuksia.

Sääntelyn keskeinen tarkoitus on estää Suomeen kohdistuvaa hybridivaikuttamista. Ulkomaisessa omistuksessa olevia kiinteistöjä voitaisiin käyttää Suomen turvallisuutta vastaan esimerkiksi vakoiluun tai sabotaasiin.