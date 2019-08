Poliisi pettynyt Blockfestiin: "Onko tarkoituksenmukaista, että Tampereella järjestetään Pohjoismaiden suurimpana huumefestivaalina tunnettu tapahtuma?"

Poliisi otti viikonloppuna myös huumerikoksista epäiltyjä kiinni. Osa on yhä kiinniotettuina. Käyttörikosepäillyistä 21 oli alaikäisiä.

– Tämä oli täysin poikkeuksellinen viikonloppu. On aika valitettavaa, että meillä on Tampereella tällainen huumemyönteinen festivaali, joka profiloituu huumeisiin, rikoskomisario Joni Länsipuro Sisä-Suomen poliisista sanoo.

Pääesiintyjä Asap Rocky kyseli yleisöltä päihteistä

Poliisin tiedossa on, että jopa perjantain pääesiintyjä, kohuttu Asap Rocky oli kysellyt esiintyessään yleisöltä, mitä päihteitä he olivat kyseisenä päivänä käyttäneet.

– Pääesiintyjä oli villinnyt porukkaa kyselemällä, kuinka moni oli käyttänyt sitä ja tätä ainetta. Vähän kyseenalaista toimintaa kun miettii, että festivaalin yleisössä on paljon myös alaikäisiä.

– Siellä liikkuu kaikkia mahdollisia huumeita. Meillä on nyt huumeita hallussa aika paljonkin viikonlopun jäljiltä. Siellä on muun muassa satoja ekstaasitabletteja, huomattava määrä fentanyylia, ja tietenkin muun muassa kannabista ja amfetamiinia.

Ikävä maine

Poliisin näkökulmasta on ikävää, että Pohjoismaiden suurin hiphop-festivaali Blockfest on profiloitunut niin vahvasti huumetapahtumaksi.

– Valitettavasti festivaalin yleisilmapiiri on huumemyönteinen. Onko se sitten tarkoituksenmukaista, että Tampereella järjestetään Pohjoismaiden suurimpana huumefestivaalina tunnettu tapahtuma? Länsipuro kysyy.

Alaikäiset rynnivät alueelle

– Siellä on hypitty aitojen yli, meillä on siitä videotakin. Alaikäisiä on mennyt sisään myös väärennetyillä papereilla, Länsipuro kertoo.