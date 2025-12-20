Eurodance-artisti Alexia on esiintynyt Suomessa lukuisia kertoja. Hän muisteli MTV Uutisten haastattelussa Suomi-keikkojaan ja kertoi, millaisia hänen suomalaiset faninsa ovat.

Italialainen ysäritähti Alexia, 58, esiintyi Helsinki City Festivaleilla perjantaina 13. kesäkuuta 2025. Useasti aiemminkin Suomessa konsertoinut laulaja kertoi Helsinki City Festival -keikkansa jälkeen MTV Uutisille, että Suomessa esiintyminen on aina mahtavaa.

– Helsinki ja Suomi yleisesti ovat aina niin mukavia. Olin alussa hieman ujo, sillä olin kylmissäni. Kello on yksi päivällä, eli aika ei ole otollisin artistille, mutta askel askeleelta ääneni ja sydämeni olivat täynnä rakkautta ja energiaa, ja kaikki meni täydellisesti, hän sanoi.

Alexia on esiintynyt Suomessa muun muassa lukuisilla festarikeikoilla. Toiset keikoista ovat menneet laulajan mukaan täydellisesti, mutta joukkoon on mahtunut myös ei-niin-mukavia kokemuksia.

– Festivaalit eivät täysin ole minun juttuni. Siellä on paljon muita artisteja ja erilaista musiikkia, ja jotkut ihmiset ovat saaneet minut lähtemään, hän paljasti.

– Mutta se on osa työtämme. Tapaat paljon erilaisia yleisöjä, ja he eivät ehkä rakasta tanssimusiikkia. Uskon, että kokemusten kautta ja ajan myötä oppii, miten kohdata yleisö ja miten toimia heidän kanssaan, hän jatkoi.

Suomalaisia fanejaan laulaja kuvaili erityisiksi. Sellaisiksi, jotka poikkeavat suuresti muusta yleisöstä.

– He rakastavat tällaista musiikkia. He haluavat pitää hauskaa. Italiassa ja Välimeren alueella suomalaisten ajatellaan olevan kylmiä ja tunteettomia, mutta kun esiintyessäsi näet heidän pitävän hauskaa ja olevan niin avoimia... Minulle se oli ja on aina ollut suuri yllätys.

Alexian suosio oli huipussaan 90-luvulla sekä 2000-luvun alussa. Hänen tunnetuimpia kappaleitaan ovat Uh La La La, Me and You sekä Summer Is Crazy, jotka kaikki julkaistiin vuonna 1997. Laulaja muisteli, että suurimpina vuosinaan hän saattoi heittää jopa kolme keikkaa päivässä.

– Se oli hullua, mutta myös jännittävää. Ihmiset odottivat näkevänsä minun esiintyvän. Matkustin todella paljon. Se oli hienoa, hän muisteli.

Laulaja ajattelee, että noina aikoina ihmiset olivat yleisesti ottaen positiivisempia kuin nykyisin. Hän ounastelee, ettei välttämättä tuolloin itse ymmärtänyt kaikkea, mitä hänen ympärillään tapahtui. Hän oli nuorempi, ja mielessä pyörivät ura ja musiikki.

– Ajattelen, että kaikki, jotka kokivat 90-luvun, haluavat elää sen uudelleen musiikin kautta. Mennä ajassa taaksepäin ja saada toivoa tulevaisuuteen.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2025.