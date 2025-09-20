Portugalin ulkoministeriön mukaan maa aikoo tunnustaa Palestiinan valtion sunnuntaina.
Portugali aikoo tunnustaa Palestiinan valtion sunnuntaina ennen YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon alkamista.
Asiasta kertoo Portugalin ulkoministeriö.
Portugali ilmoitti heinäkuun lopussa, että se harkitsee tunnustavansa Palestiinan YK:n yleiskokouksessa syyskuussa.
Useat maat ovat ilmoittaneet aikovansa tunnustaa Palestiinan valtion syyskuun yleiskokouksessa.
YK:n yleiskokouksen korkean tason viikko käynnistyy maanantaina New Yorkissa.