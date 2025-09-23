Yhdysvaltain ja Ukrainan presidentit tapaavat tänään New Yorkissa.

YK:n 80. yleiskokous on käynnissä Yhdysvaltain New Yorkissa. Kokous alkoi maanantaina ja kestää keskiviikkoon.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi jo aiemmin, että aikoo tavata presidentti Donald Trumpin kokouksen aikana.

Valkoisen Talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt vahvisti, että presidentit tapaavat tiistaina.

MTV:n Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo, että Trumpin puhe on kenties yksi viikon odotetuimmista. Trump on Israelin pääministeri Benjamin Netanjahun läheinen liittolainen Palestiinan tunnustamista vastaan.

– Ranska ja moni muu maa on asettunut tunnustamaan Palestiinan valtion ja se on aiheuttanut tuomitsemisen muun muassa Trumpilta ja Netanjahulta, Karppinen kertoo.

Trump pitää oman puheensa yleiskokouksessa tiistain aikana. Puheelta odotetaan etenkin linjavetoja Lähi-Idän ja Ukrainan tilanteisiin.

– Venäjä on viimeaikaisilla aggressioilla hidastanut Trumpin toivomaa rauhanprosessia Ukrainassa, Karppinen sanoo.

Kokonaisuudessaan kokoukseen osallistuu johtajia noin 150 maasta. Suomen valtuuskuntaa johtaa presidentti Alexander Stubb. Hän puhuu keskiviikkona.