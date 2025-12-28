Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso saa MTV Uutisten perussuomalaisten piirihallituksille teettämässä kyselyssä selvästi heikomman arvosanan.

Perussuomalaiset on rypenyt joulukuussa silmienvääntelykohussa. Tästä huolimatta päättäjät ovat tyytyväisempiä ministereihinsä kuin vielä kesällä. Riikka Purra saa etenkin puheenjohtajan roolissa selvästi kesäkuuta paremmat arvosanat kyselyssä.

MTV

Myös oikeusministeri Leena Meren toiminta saa kiitosta puolueen päättäjiltä. Vastaajista 93 prosenttia näkee Meren onnistuneen oikeusministerinä melko tai erittäin hyvin.

Vielä kesäkuun puoluekokouksen alla vastaava luku oli 81 prosenttia.

Toisin on sosiaali- ja terveysministerin kohdalla, Kaisa Juuson päätökset etenkin sairaalaverkkoon liittyen ovat romahduttaneet hänen arvosanansa viime vuoteen verrattuna.

MTV Uutisten kyselyyn vastasi 149 eli puolet PS:n piiripäättäjistä. Kysely tehtiin 2.–18. joulukuuta.

Juuso saa piireistä myös tukea.

– Hän on ollut tiukassa paikassa. Ehkä olisi voinut jäädä joku asia kertomatta tai hän olisi voinut kertoa toisella tavalla. En voi paljoa muuta sanoa kuin tsemppiä Kaisalle, sanoo Varsinaisen-Suomen PS:n piirihallituksen puheenjohtaja Jyrki Åland.

Uusia kannattajia toivotaan etenkin keskustaa äänestäneistä

Piiripäättäjiltä kysyttiin myös, miltä poliittiselta suunnalta puolueen pitäisi etsiä uusia kannattajita. Vastaajista 51 prosenttia nostaa esiin keskustan, mutta SDP:hen livenneet äänestäjät olivat seuraavana listalla 27 prosentilla.

PS:n Keski-Pohjanmaan piirin hallituksen jäsen Jaakko Kolppanen sanoo MTV:lle, että työväestöstä olisi hyvä saada äänestäjiä takaisin perussuomalaisten taakse.

Hallitus on päättänyt poistaa ammattiliittojen jäsenmaksun verovähennysoikeuden, mikä on järjestäytyneille työtekijöille kuluja nostava muutos. PS-piiripäättäjiltä kysyttiin myös, pitäisikö verovähennysoikeus palauttaa.

Selvä enemmistö ei ole vähennysoikeuden palautuksen kannalla. Keski-Pohjanmaan Kannuksessa tätä ei kuitenkaan nähdä ongelma työväestön äänestyshalukkuuden kannalta.

– Se on jokaisen oma valinta, että kuuluuko ammattiliittoon vai ei. Toisaalta on hyvä, että ajavat työntekijöiden puolta. Mutta kyllä liiton maksut, niin sehän on oma päätös että onko liitossa vai ei, piiripäättäjä Kolppanen toteaa.

Perussuomalaiset on kesästä alkaen tuonut kärkkäästi esiin omaa linjaansa maahanamuuttopolitiikassa. Piiripäättäjiä tämä näyttää miellyttävän – yli 90 prosenttia näkee puolueen onnistuneen hallituksessa.