Reetta Hurske torppasi kritiikin: "Ei me olla koneita"

Erävoittoon kiisi maailmanennätysnainen, Nigerian Tobi Amusan (12,56). Hurske päätyi välierissä 21:nneksi. Hänen olisi pitänyt parantaa SE:tään, jotta olisi ollut mahdollisuuksia finaaliin. 28-vuotias tamperelainen voitti talvella halli-EM-kultaa 60 metrin aidoissa ja oli sähäkkä välierän lähtökiihdytyksessä. Perusvauhti ei riittänyt kärjelle. – Tuntui ihan hyvältä. Johonkin aitaan hipaisi takareisi ja meni puristamiseksi, Hurske veisteli Ylen tv-haastattelussa. Hurske juoksi Suomen ennätyksen 12,70 kesäkuussa. Hän otti kantaa kritiikkiin, kun juoksu kulki parhaiten yli kaksi kuukautta ennen kauden tärkeintä kilpailua. – En laskusuunnasta tiedä, kun Kalevan kisoissa oli hyvää juoksua ja kun on päässyt kisoihin, joihin ei aiemmin ollut asiaa.

Hurske kilpaili toukokuun alussa Dohassa uransa ensimmäisessä Timanttiliigan osakilpailussa. Heinäkuun alussa hän oli mukana myös Tukholman Timanttiliigassa.



– Aina toivoisi, että seuraava aika on parempi kuin edellinen, mutta ei me urheilijat olla koneita.



Välierien ykköseksi pinkoi Yhdysvaltojen Kendra Harrison (12,33).



Nooralotta Neziri oli neljä vuotta sitten Dohassa 14:s, mikä on lajin paras suomalaissijoitus MM-kisoissa.