Yleisurheilun sukupuolikiistalle erikoinen ratkaisu

Poskesta otettava pyyhkäisynäyte testaa jatkossa yleisurheilussa, onko urheilijalla oikeus kilpailla naisten sarjassa. Kansainvälinen yleisurheiluliitto World Athletics kertoi ottavansa testin käyttöön lähiaikoina, mahdollisesti syyskuisiin Tokion MM-kisoihin mennessä.

Testin ideana on selvittää naisten sarjojen urheilijoilta sukupuolikromosomit posken sisäpinnalta pyyhkäisemällä. Yleensä miehillä on xy-kromosomit ja naisilla xx-kromosomit. Liiton tavoitteena on puheenjohtaja Sebastian Coen mukaan suojata naisten sarjaan osallistuvia kilpailijoita, jotta he eivät kokisi epäreilua kilpailua.

Pyyhkäisytesti sopii liiton tarpeisiin, koska sitä ei pidetä liian tungettelevana. Coen mukaan World Athletics on varautunut siihen, että testaamista haastatetaan urheiluoikeudessa.

Sukupuoleen perustuvien sarjojen tilanne vaihtelee lajista toiseen. World Athletics korostaa, että suojattu naisten sarja on tarpeen, koska naisten ja miesten fyysisen suorituskyvyn erot ovat merkittävät.