MTV:n kysely: EU-yhteistyön syventäminen puolustuksessa ja turvallisuudessa saa suurelta valiokunnalta vihreää valoa: "Parempi olla yhtenäinen ja vahva toimija"

– Kun ajatellaan pakotepolitiikkaa ja itse näen myöskin kriisinhallinnan yhtenä esimerkkinä, missä EU voisi olla entistä vahvempi toimija. Myöskin kun suhteita hoidetaan kolmansiin maihin, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, niin EU:n on parempi olla yhtenäinen ja vahva toimija, sanoo Jouni Ovaska (kesk.).

Euroopan komissio on esittänyt, että EU:n ulkopolitiikkaa vahvistettaisiin niin, että päätökset muun muassa pakotteista tehtäisiin määräenemmistöllä. Myös Suomi on kannattanut tätä ehdotusta.

Puolustusyhteistyön syventämisessä on viime vuosina otettu askeleita eteenpäin muun muassa 25 maan "pysyvän rakenteellisen yhteistyön" kautta. Uudessa EU:n budjetissa on ensimmäistä kertaa mukana puolustusrahasto, jonka tarkoituksena on täydentää kansallisia investointeja.