MTV:n kysely: Kokoomuslaisten kannat EU:n elpymisrahastoon vaihtelevia – moni kansanedustajista olisi halunnut tehokkaamman oikeusvaltiomekanismin

Kaikki MTV:n kyselyyn vastanneet hallituspuolueiden kansanedustajat pitävät Suomen osallistumista EU-maiden yhteiseen elpymisrahastoon hyvänä ratkaisuna. 750 miljardin euron potista jaetaan ensi vuonna jäsenmaille rahaa, joka on tarkoitettu koronakriisin kurittaman talouden elvyttämiseen.

Suomen maksuosuudeksi elpymisrahastosta on laskettu noin 6,6 miljardia euroa, mikä maksetaan vuoteen 2058 mennessä. Suomi voi vastaanottaa rahastosta lähivuosina noin 3,2 miljardia euroa.

Myös kansalaisten näkemykset elpymisrahastosta ovat jakautuneet. Elinkeinoelämän valtuuskunnan kyselyn mukaan vastustajia ja kannattajia on yhtä paljon.

Mukanaoloa perustellaan viennillä

– Kun katsotaan, miten koko Euroopan talous on romahtanut ja miljoonat ihmiset menettäneet työnsä, niin on ihan selvää, että se tulee näkymään viennin kautta myös Suomen taloudessa. Kun Suomen viennistä yli 60 prosenttia suuntautuu EU-maihin, niin Euroopan elpyminen on todella oleellista Suomen taloudelle ja tulevalle työllisyydelle, Merja Kyllönen (vas.) perustelee.