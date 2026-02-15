Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen arvostelee kovasanaisesti hallituksen leikkauspolitiikkaa.

Petteri Orpon (kok.) hallitus on tehnyt ja aikoo tehdä lisää leikkauksia sosiaalihuoltoon julkisen talouden vakauttamiseksi.

– Heikoimmassa asemassa olevien ihmisten sosiaalihuollosta ja sosiaaliturvasta EI OLE PAKKO LEIKATA, vaan kyse on ARVOVALINNOISTA, Elina Pekkarinen kirjoittaa LinkedIn-päivityksessään.

Lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen on jakanut päivityksessään HS:n jutun leikkauksista. Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiestyöryhmän mukaan säästöjä voitaisiin tehdä vielä ainakin laskemalla lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa ja korottamalla vanhusten ympärivuorokautisen hoivan asiakasmaksuja.

Päivitys on julkaistu Pekkarisen omalta tililtä, ei siis virallisesti lapsiasiavaltuutetun instituution nimissä.