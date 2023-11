HS-gallup: Itärajan sulkemiselle vankka tuki suomalaisilta

Hallitus on noin viikon aikana sulkenut päätöksillään kaikki itärajan rajanylityspaikat yhtä lukuun ottamatta. Inarin Raja-Jooseppi on jouluaaton aattoon asti ainoa paikka, mistä henkilöliikenne pääsee kulkemaan Suomen ja Venäjän välillä. Myös kansainvälisen suojelun hakeminen on keskitetty Raja-Jooseppiin.