Näyttelijä Pekka Strang uuden haasteen edessä – ryhtyy tekemään stand upia aiheista, joille ei saisi nauraa

Strang on näyttelijänä uudenlaisen haasteen edessä astuessaan stand upin maailmaan. Hän on treenannut lajia lavoilla kesän mittaan.

– Se on ollut todella mielekästä, ja suosittelen kaikille. Kaikista vaikeinta on yhdistää se, että on oma itsensä ja hauskuus. Jos menee stand up -lavalle, niin toki voi mennä uudistamaan sitä ja tehdä stand uppia, joka ei ole hauskaa. Mutta se ei toimi. Toiseksi, jos alat esittää liikaa, niin yhteys yleisöön katoaa ja sammuu, Strang kertoo MTV Uutisille.