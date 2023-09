Ellen Jokikunnaksen taloprojekti Italiassa etenee – julkaisi huvilaltaan upeita ennen ja jälkeen -kuvia

Juontaja Ellen Jokikunnas , 46, ja hänen puolisonsa Jari ostivat viime keväänä Italian Pugliasta vanhan kivitalon. Etelä-Italiassa sijaitseva talo on kokenut jo nyt ison remontin. Jokikunnas julkaisi Instagramissa useita ennen ja jälkeen -kuvia upeasta huvilastaan.

View this post on Instagram

– Joskus kun tuntuu, ettei mitään tapahdu, vanhojen valokuvien selaaminen saattaa antaa sinulle perspektiiviä. Ovet on valmistettu tiikistä, joten käytimme teollisuuspohjamaalia puun pinnan tiivistämiseen ennen turkoosin maalaamista. Vaikka väri saattaa näyttää hieman eksoottiselta, sitä käytetään yleisesti täällä Pugliassa, Jokikunnas kertoo taloprojektille omistetulla Instagram-tilillä.

Jokikunnas kertoi myös, että he olivat miehensä kanssa haaveilleet talosta Italiassa jo kauan, mutta eivät uskaltaneet adoptioprosessin vuoksi viedä unelmaa eteenpäin.

Pariskunta on ollut yhdessä jo 13 vuoden ajan. He ovat kertoneet avoimesti lapsettomuudesta ja pitkästä adoptioprosessistaan, joka on lykkääntyi koronapandemian vuoksi.