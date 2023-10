MTV lähellä Gazan rajaa: Suorassa lähetyksessä paukkui jatkuvasti – "Maavoimat ovat Gazassa valloittamassa alueita kortteli korttelilta"

– Tämä on yksi niistä paikoista, jotka Hamas otti haltuunsa 7. päivä lokakuuta. Gazasta kuuluu jatkuvasti intensiivistä tykistötulta, kaikenlaisia ammuksia on ilmassa, jokunen rakettikin sieltä on lähtenyt, Nurminen kuvailee tilannetta.