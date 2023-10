Orpo MTV:lle: Olen äärettömän huolissani – eskalaation vaara on suuri

– Se on se, että tuomitaan tietenkin terroristijärjestö Hamasin hyökkäys, ja todetaan, että Israelilla on oikeus puolestaa itseään kansainvälisen oikeuden puitteissa. Mutta sen lisäksi Gazaan on saatava humanitääristä apua. Siellä on palestiinalaisia ihmisiä, jotka eivät ole missään tekemisissä terroristijärjestön kanssa.