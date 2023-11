Israelin tapahtumat kootusti viikon ajalta – katso MTV:n reportaasit paikan päältä

Israelin ja Hamasin välisissä sodassa on kuollut tämän jutun julkaisuun mennessä Gazassa tiettävästi yli 9 000 ihmistä. Luvut perustuvat Hamasin hallitseman Gazan terveysministeriön ilmoittamiin tietoihin. Hamasin terrorihyökkäysten kuolonuhreja on Israelin viranomaisten mukaan yli 1 400.

Perjantai 3. marraskuuta, Tel Aviv

Israelissa vieraillut Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken tuki jälleen Israelin oikeutta puolustaa itseään, mutta sanoi, että Hamasin tekoihin syyttömiä siviilejä on suojeltava.

Torstai 2. marraskuuta, Hebron

Jännitteet ja väkivaltaisuudet kasvoivat myös Länsirannalla. Gazan sodan aikana Israelin sotilaiden ratsioissa ja siirtokuntalaisten hyökkäyksissä on haavoittunut yli 2000 palestiinalaista.

– Länsirannasta on jo nyt tullut sotatannerta kauttaaltaan. Joka ainoana päivänä miehitysjoukot ja siirtokuntalaiset ovat alkaneet tehdä hyökkäyksiään ja ratsioitaan, Beetlehemin vt. pormestari Hamad Taha sanoo.

Keskiviikko 1. marraskuuta, Ramallah

Paikoin tunnelma Länsirannan hallinnollisesta pääkaupungissa Ramallahissa on epätoivoinen ja odotukset ovat synkät, Nurminen sanoo.

Tiistai 31. lokakuuta, Länsiranta

MTV Uutiset haastatteli Länsirannalla Palestiinan ihmisoikeuskomission johtajaa Ammar Al-Dwaikia . Hänen mukaansa "tämä on kansainvälisen humanitaarisen lain täydellinen epäonnistuminen".

– Se on pettänyt palestiinalaiset tarjoamatta pienintäkään turvaa. Palestiinalaisia siviilejä tapetaan suurella mittakaavalla, eikä humanitaarinen apu pääse Gazaan, Al-Dwaiki sanoo.

Maanantai 30. lokakuuta, Ramallah

Nurmisen mukaan on kuitenkin niin, että Israelin maahyökkäys Gazaan ei saa israelilaisilta vankkumatonta tukea.

– Tästä päätellen voi olla suhteellisen varma, että kannatus tälle sodalle on israelilaisten kansalaisten piirissä laskenut, Nurminen arvioi.

Sunnuntai 29. lokakuuta, Ramallah

– Ratsioissa on etsitty erilaisia ääritoimijoita, palestiinalaisalueelta raportoiva Nurminen sanoi.

– Tuolla ihmisten kanssa puhuessa ajatuksena on aika paljon se, milloin Israelille tulee sellainen syy, että tännekin olisi syytä hyökätä.

Lauantai 28. lokakuuta, Sderot

– Tämä on yksi niistä paikoista, jotka Hamas otti haltuunsa 7. lokakuuta. Gazasta kuuluu jatkuvasti intensiivistä tykistötulta, kaikenlaisia ammuksia on ilmassa, jokunen rakettikin sieltä on lähtenyt, Nurminen kuvaili tilannetta.