Israelissa yhä harvempi on uskonut sopuun – tutkijan mukaan Hamasin hyökkäys saattoi koventaa mielipiteitä

– On vaikea käsittää, kuinka tästä voidaan jatkaa eteenpäin. Tämä on murroskohta maan historiassa. Meidän täytyy odottaa tulevia viikkoja, jotta näemme mihin tilanne kehittyy, amerikanisraelilainen tutkija uskoi.

Yhä harvempi uskonut sopuun

"Jokin on mennyt rikki"

– Tämän sodan myötä jokin on mennyt rikki. Valtion ja meidän välillämme on aina vallinnut sopimus: me suojelemme rajaa ja valtio suojelee meitä. Me teimme oman osuutemme sankarillisesti, kirjoitti Tibon Haaretz-lehdessä.