Osana Israelin ja Hamasin aseleposopimusta osapuolet vapauttivat panttivankeja, jotka tapasivat perheitään maanantaina. Katso tapaamiset videolta.
Israelilaiset ovat odottaneet panttivankien vapautumista siitä lähtien, kun Hamas kaksi vuotta sitten teki Israeliin yllätyshyökkäyksen, johon Israel vastasi hyökkäämällä rajusti Gazaan.
Äärijärjestöt ottivat hyökkäyksen yhteydessä noin 250 panttivankia, joista valtaosa on luovutettu jo aiemmin. Osa panttivangeista on kuollut.
48 edelleen äärijärjestön vangitsemana ollutta panttivankia vapautettiin maanantaina. Israel taas vapautti noin 2 000 palestiinalaista vankia.
Perheet tapasivat toisiaan Tel Avivissa ja Länsirannalla.