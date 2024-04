Maha, 25, MTV:lle: Sota rikkoi elämäni, muttei unelmiani: "On häiriintynyttä, että ihmiset alkavat tottua tilanteeseen"

Israelin ja Hamasin välinen sota Uusin konflikti Gazan islamistijärjestö Hamasin ja Israelin välillä alkoi 7. lokakuuta, kun Hamas ampui Israeliin tuhansia raketteja ja Israel vastasi ilmaiskuilla Gazaan. Israelin pääministerin Benjamin Netanjahu sanoi tuolloin, että maa on sodassa Hamasin tehtyä yllätyshyökkäyksen. Israel on maininnut keskeisimmäksi päämääräkseen Hamasin tuhoamisen. Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israelin tekemissä iskuissa on kuollut tähän mennessä lähes 32 000 ihmistä, joista valtaosa on ollut naisia ja lapsia. Humanitaarinen katastrofi Gazan alueella pahenee päivä päivältä. Maailman ruokaohjelma WFP on painottanut helmikuun lopusta lähtien, että Gazan pohjoisosassa ihmisiä uhkaa välitön nälänhätä. Asiantuntijoiden mukaan tilanne voi päättyä, jos Israelin läheinen liittolainen Yhdysvallat lakkaa tukemasta ehdottomasti Israelia ja neuvoo Israelia lopettamaan. Tilanne vaatii asiantuntijoiden mukaan myös sen, että Israel kokee saavuttaneensa vaiheen, jossa se voi alkaa neuvotella rauhasta.