Ukrainan epäillään iskeneen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä lennokein Moskovan alueella sijaitsevaan Shaturan lämpövoimalaitokseen.
Iskun kerrotaan aiheuttaneen voimalaitosalueella mittavan tulipalon. Myös laitoksen muuntajien kerrotaan syttyneen tuleen iskun seurauksena. Tarkemmista tuhoista tai mahdollisista uhreista ei ole toistaiseksi kuitenkaan tietoa.
Uutiskanava Reutersin mukaan tapahtuma olisi katkaissut lämmityksen tuhansilta asukkailta lähialueella. Moskovan alueen kuvernööri Andrei Vorobjov toteaa, että laitoksella kytkettiin tapahtuneen jälkeen varavoima päälle ja siirrettäviä lämmitysjärjestelmiä on otettu käyttöön alueilla, jossa kylmyys on iskenyt.
The Kyiv Independent kertoo, että paikallisten mukaan alueella olisi nähty ja kuultu useita räjähdyksiä. Ukrainan armeija ei ole kommentoinut väitettyä iskua.
Moskovan pormestari Sergei Sobjanin kertoi yöllä pääkaupunkiin matkalla olleista kahdesta lennokista, jotka väitetysti ammuttiin alas.
Venäjän viranomaiset kertovat, että lentotoiminta Žukovskin kansainvälisellä lentoasemalla pysäytettiin hetkeksi yöllä.
Shaturan lämpövoimalaitos on yksi Venäjän vanhimmista voimalaitoksista. Se sijaitsee reilun 120 kilometrin päässä Kremlistä itään. Sen kapasiteetti on 1500 megawattia.