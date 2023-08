Moskovan pormestari: Venäjä torjunut kaksi kaupunkia kohti lentänyttä lennokkia – MTV seuraa sotaa

Venäjä iski Ukrainan Pokrovskiin ohjuksilla

5.04: Venäjä on ampunut alas kaksi Moskovaa kohti lentänyttä lennokkia, sanoo kaupungin pormestari

Venäjä on ampunut alas kaksi maan pääkaupunkia kohti lentänyttä taistelulennokkia, sanoo Moskovan pormestari Sergei Sobjanin.

Sobjaninin mukaan kahden lennokin oli havaittu suuntaavan kohti kaupunkia, mutta ilmatorjunta ampui ne alas. Sobjanin ilmoitti asiasta viestipalvelu Telegramissa, muttei nimennyt väitettyjen iskujen mahdollista tekijää.

Ukrainassa hyökkäyssotaa käyvän Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan on kohdistunut viime aikoina useita lennokki-iskuja.

(STT)

Seuraamme tässä artikkelissa Ukrainan sodan vaiheita keskiviikkona 9. elokuuta. Tiistain seurannan päivitykset näet tämän kappaleen alapuolelta.

23.42: Venäjä väittää: Ainakin 3 kuollut ja 11 haavoittunut Ukrainan iskettyä Donetskiin – yksi haavoittuneista 11-vuotias

Ainakin kolme ihmistä on kuollut ja 11 haavoittunut Ukrainan armeijan pommituksissa Donetskin kaupungissa, kertoo Donetskin Venäjän nimittämä johtaja Denis Pushilin.

Venäjän nimittämä Donetskin pormestari Aleksei Kulemzin kertoi Telegramissa julkaistussa lausunnossaan, että neljän kaupunginosan alueella bussipysäkki, sairaala, kauppa ja asuinalueet kärsivät iskusta. Seitsemän asukasta haavoittui, mukaan lukien 11-vuotias poika.

(CNN, Reuters)

22:20 Asiantuntija: Ukrainan varsinainen vastahyökkäys ei välttämättä ole vielä alkanut – pian tulee kiire

Ukrainan suurhyökkäystä Venäjän miehittämässä Itä-Ukrainassa on odotettu jo kaksi kuukautta. Suomalaisasiantuntijan mukaan varsinainen vastahyökkäys ei ehkä ole vielä alkanutkaan, ja hän varoittaa lähestyvästä syksystä.

– Välttämättä pääiskua ei ole edes tullut, arvoi kansanedustaja (kok.) ja entinen puolustusvoimien komentaja Jarno Lindberg.

Kesä ei kestä ikuisesti. Kohta pitää tapahtua isompaa, muuten sade, muta ja kenraali talvi sanelevat taas sodan kulkua.

– Jos ei sitä (iskua) ala tulla tässä elo-syyskuussa, herää kysymys, että tuleeko sitä ennen syksyä ja kosteaa aikaa. Silloin on olemassa riski, että se jää tulematta tämän loppuvuoden puolella, ja sitten katsotaan taas yksi talvi, sanoo Lindberg.

Ukrainan joukoilla on myös kova työ opetella eri asejärjestelmien yhteistoimintaa. Länsi on antanut tähän koulutusta ja runsaasti aseita, mutta kulutussota nielee valtavasti ammuksia ja koettelee joukkoja.

17.46: Tuhopoltot yleistyneet Venäjällä – Venäjä syyttää Ukrainaa venäläisten usuttamisesta vahingontekoihin

Venäjä syytti tiistaina Ukrainaa venäläisten lietsomisesta tuhopolttoihin Venäjällä. Viranomaistiedotteen mukaan kohteena ovat olleet armeijan värväystoimistot.

Venäjän valtakunnansyyttäjän toimiston lausunnossa sanotaan, että tuhopolttojen takana ovat Venäjän kansalaiset, jotka ovat saaneet "ohjeistuksen" Ukrainasta puhelimitse. Lausunnossa väitetään Ukrainan puolesta toimineiden ihmisten esiintyneen lainvalvontaviranomaisina tai pankkitoimihenkilöinä ja pakottaneen venäläisiä rikoksiin.

Erillisessä lausunnossa Venäjän sisäministeriö kertoi tuhopolttoiskujen määrän kasvaneen rajusti. Ministeriön väitteen mukaan puhelinhuijauksen kohteita ovat usein iäkkäät venäläiset.

Ministeriö painotti, että hyökkäykset värväystoimistoihin ovat vakavia rikoksia, joista voi saada jopa 20 vuoden tuomion.

17.22: Ukraina väittää estäneensä Venäjän hakkerien yrityksen tunkeutua Ukrainan asevoimien taistelutietojärjestelmään

SBU:n turvallisuuspalvelu tiedotti tiistaina Ukrainan erikoispalveluiden torjuneen Venäjän hakkereiden yrityksen tunkeutua Ukrainan asevoimien taistelutietojärjestelmään.

Ukraina on raportoinut Venäjän yrityttäneen yhä useammin hakkeroida Ukrainan hallituksen, asevoimien ja energiasektorin tietojärjestelmiä helmikuusta 2022 lähtien. Venäjä on kiistänyt syytökset toistuvasti.

SBU:n mukaan hyökkäykset on tehnyt kyber-turvallisuusalan tutkijayhteisössä Sandworm-nimellä tunnettu venäläinen hakkeriryhmä. (Reuters)

16.20: Kymmenet pelastustyöntekijät ovat menettäneet henkensä sodan aikana, satoja haavoittunut

Ukrainan sodan aikana ainakin 78 pelastustyöntekijää on menettänyt henkensä ja 280 on haavoittunut Venäjän tekemiin ohjusiskuihin liittyvissä tehtävissä. Asiasta kertoo Ukrainan valtiollisen pelastuspalvelun edustaja.

Ukrainalaisten mukaan Venäjä tulittaa myös pelastajia, mikä on kansainvälisten sopimusten vastaista.

Kommentit liittyivät Venäjän iskuihin itäukrainalaiseen Pokrovskin kaupunkiin, missä apuun rientäneitä pelastustyöntekijöitä haavoittui. Pelastajat olivat toisen iskun osuessa jo paikalla ensimmäisen ohjusiskun tapahtumapaikalla. (CNN)

13.38: Puolan rajavartiosto pyysi Valko-Venäjän rajalle tuhat sotilasta lisää, Wagner-miehiä nähty rajan lähellä

Puola aikoo lähettää Valko-Venäjän vastaiselle rajalle lisää sotilaita. Maan rajavartiosto pyysi apua puolustusministeriöltä. Armeijaa on pyydetty lähettämään rajalle tuhat sotilasta lisää.

Puolan mukaan laittomien rajanylitysten yritykset ovat lisääntynet. Puola on aiemmin rakentanut rajalle myös aidan. Puola on kertonut, että Wagnerin sotilaita on alkanut viime aikoina ilmestyä rajan läheisyyteen.

Puolan hallituksen mukaan kyseessä on yritys epävakauttaa tilannetta Naton itäisellä rajalla. (Reuters)

11.06: Pelastustyöt Ukrainassa Pokrovskin kaupungissa jatkuvat Venäjän ohjusiskun jälkeen

Pelastustyöt itäukrainalaisessa Pokrovskin kaupungissa jatkuvat Venäjän eilisen ohjusiskun jälkeen. Lähes 70 ihmistä haavoittui, kertoi Ukrainan sisäministeri Ihor Klymenko.

Alueen kuvernööri kertoi aiemmin Guardianin mukaan, että isku on vaatinut ainakin kahdeksan ihmisen hengen.

Ohjusiskussa vaurioitui muun muassa asuinrakennuksia, hotelli, myymälöitä ja hallintorakennuksia, sanoi Donetskin alueen sotilashallinnon päällikkö Pavlo Kyrylenko.

Pokrovsk sijaitsee noin 50 kilometrin päässä itäisestä etulinjasta.

(STT)

9.26: Venäjän ohjusiskut Pokrovskiin vaatineet kahdeksan kuolonuhria

Kaksi Venäjän eilistä ohjusiskua Itä-Ukrainan Pokrovskin kaupunkiin on vaatinut ainakin kahdeksan kuolonuhria ja useita loukkaantuneita, alueen kuvernööri kertoo Guardianin mukaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi, että Venäjä iski tavalliseen asuinrakennukseen. Isku vaurioitti myös hotellia, jota toimittajat ovat käyttäneet. Silminnäkijöiden mukaan toinen ohjus seurasi ensimmäistä noin 40 minuutin jälkeen.

5.04: Energoatom: Ukrainan hallussa olevat ydinvoimalaitokset ovat valmiita talveen

Ukrainan hallussa yhä olevat ydinvoimalaitokset ovat kaikki täydessä toimintavalmiudessa talveksi, lupaa maan ydinvoimaloita pyörittävä valtionyhtiö Energoatom.

– Kaikki saatavilla oleva voima syötetään sähköverkkoon, sanoi Energoatomin johtaja Petro Kotin lehdistötilaisuudessa Etelä-Ukrainan ydinvoimalaitoksessa Juzhnoukrajinskissa maanantaina.

Voimalassa otettiin jälleen käyttöön yksi laitoksen kolmesta reaktorista. Osaa Ukrainan voimaloiden reaktoreista on huollettu ennen talvikuukausia.

Ukrainalla on tällä hetkellä hallussaan kolme ydinvoimalaa, joissa on yhteensä yhdeksän reaktoria. Ukrainan ja samalla koko Euroopan suurin Zaporizhzhjan ydinvoimala on venäläismiehittäjien hallussa.

Venäjän pelätään jälleen iskevän Ukrainan sähköverkkoa vastaan talvikuukausina samaan tapaan kuin viime talvena. Zaporizhzhjan voimalaa lukuun ottamatta Ukrainan ydinvoimalat ovat kuitenkin pitkälti säästyneet iskuilta Venäjän hyökkäyssodassa.

Kotinin mukaan on ratkaisevan tärkeää, että Ukraina saa Zaporizhzhjan voimalan takaisin hallintaansa. Kesäkuun alusta lähtien Ukraina on yrittänyt vastahyökkäyksessään palauttaa haltuunsa alueita Zaporizhzhjan seudulla, mutta ukrainalaisten eteneminen on ollut hidasta.

Ukraina sanoi viime kuussa, että Venäjä on mahdollisesti miinoittanut osan Zaporizhzhjan voimalan reaktorirakennusten katoista. Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n tarkastajat eivät myöhemmällä käynnillään löytäneet räjähteitä.

Energoatomin Kotinin mukaan IAEA:n tarkastajat päästettiin kuitenkin kuudesta reaktorirakennuksesta ainoastaan kahden katoille.

– Heitä ei päästetty toisiin yksikköihin. (Venäläisjoukot) eivät salli pääsyä, Kotin sanoi.

(STT)

