Ukraina: Venäjä iski Donetskiin kahdella ohjuksella – viisi kuoli ja 31 loukkaantui – MTV seuraa sotaa

ISW: Ukraina tehnyt ohjusiskun kahteen siltaan Krimillä

Zelenskyi: Ukrainaan luvassa korruptionvastainen institutionaalinen "puhdistus"

Venäjä on irtautunut Mustanmeren viljasopimuksesta

Venäjä aloitti hyökkäyksensä Ukrainaan 24. helmikuuta 2022

5.04: Energoatom: Ukrainan hallussa olevat ydinvoimalaitokset ovat valmiita talveen

Ukrainan hallussa yhä olevat ydinvoimalaitokset ovat kaikki täydessä toimintavalmiudessa talveksi, lupaa maan ydinvoimaloita pyörittävä valtionyhtiö Energoatom.

– Kaikki saatavilla oleva voima syötetään sähköverkkoon, sanoi Energoatomin johtaja Petro Kotin lehdistötilaisuudessa Etelä-Ukrainan ydinvoimalaitoksessa Juzhnoukrajinskissa maanantaina.

Voimalassa otettiin jälleen käyttöön yksi laitoksen kolmesta reaktorista. Osaa Ukrainan voimaloiden reaktoreista on huollettu ennen talvikuukausia.

Ukrainalla on tällä hetkellä hallussaan kolme ydinvoimalaa, joissa on yhteensä yhdeksän reaktoria. Ukrainan ja samalla koko Euroopan suurin Zaporizhzhjan ydinvoimala on venäläismiehittäjien hallussa.

Venäjän pelätään jälleen iskevän Ukrainan sähköverkkoa vastaan talvikuukausina samaan tapaan kuin viime talvena. Zaporizhzhjan voimalaa lukuun ottamatta Ukrainan ydinvoimalat ovat kuitenkin pitkälti säästyneet iskuilta Venäjän hyökkäyssodassa.

Kotinin mukaan on ratkaisevan tärkeää, että Ukraina saa Zaporizhzhjan voimalan takaisin hallintaansa. Kesäkuun alusta lähtien Ukraina on yrittänyt vastahyökkäyksessään palauttaa haltuunsa alueita Zaporizhzhjan seudulla, mutta ukrainalaisten eteneminen on ollut hidasta.

Ukraina sanoi viime kuussa, että Venäjä on mahdollisesti miinoittanut osan Zaporizhzhjan voimalan reaktorirakennusten katoista. Kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n tarkastajat eivät myöhemmällä käynnillään löytäneet räjähteitä.

Energoatomin Kotinin mukaan IAEA:n tarkastajat päästettiin kuitenkin kuudesta reaktorirakennuksesta ainoastaan kahden katoille.

– Heitä ei päästetty toisiin yksikköihin. (Venäläisjoukot) eivät salli pääsyä, Kotin sanoi.

(STT)

4.59: Seuranta tiistain osalta alkaa

Hyvää huomenta, seuraamme tässä artikkelissa Ukrainan sodan vaiheita tiistaina 8. elokuuta. Maanantain seurannan päivitykset näet tämän kappaleen alapuolelta.

23.15: Ukraina: Venäjä iski Donetskiin kahdella ohjuksella – viisi kuoli ja 31 loukkaantui

Ukrainan sisäministeri Ihor Klymenkon mukaan Venäjän tekemissä kaksi ohjusiskussa kuoli viisi ja loukkantui 31 henkilöä. Iskut osuivat asuinrakennuksiin Pokrovskissa, Donetskissa.

Klymenkon mukaan neljä siviiliä kuoli ensimmäisessä iskussa ja Donetskissa työskennellyt hätätilaviranomainen sai surmansa toisessa iskussa.

Klymenkon mukaan etsintä- ja pelastustoiminta oli edelleen käynnissä.

Myöhemmin Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andriy Yermak ilmoitti kahdesta uudesta uhrista Venäjän iskuissa Kruhliakivkan kylässä Kupianskin piirikunnassa.

(Reuters)

20.18: Ukraina pyytää Yhdysvalloilta pitkän kantaman ATACMS-ohjuksia

Ukraina on pyytänyt Yhdysvalloilta pitkän kantaman ATACMS ohjuksia. Asiasta kertoo Ukraina ulkoministeri Dmytro Kuleba, joka on keskustellut puhelimessa Yhdysvaltain ulkoministerin Antony Blinkenin kanssa. Ulkoministerit keskustelivat myös rauhansuunnitelmasta sekä viljanviennistä.

Kuleba kertoo kiittäneensä Yhdysvaltoja kaikesta tuesta ja korostaneensa Ukrainan tarvetta saada käyttöönsä pidemmän kantaman aseita. Tähän tarpeeseen ATACMS vastaisi. ATACMS on Yhdysvaltain maavoimille kehitetty ballistinen taktinen ohjus. Kyseinen ohjus kykenisi iskemään jopa 300 kilometrin päähän. (Reuters)

18.52: Ukrainan asevoimien komentaja vakuuttaa: Aloite on Ukrainalla, venäläisten harhautusyritykset eivät toimi

Ukrainan asevoimien komentaja Valeri Zaluzhnyi on kommentoinut vastahyökkäyksen tilannetta. Asevoimien komentajan mukaan Ukrainan joukot luovat parhaillaan edellytyksiä edetä rintamilla askel askeleelta. Kenraalin mukaan Ukrainalla on tällä hetkellä aloite taisteluissa.

Asevoimien komentaja toteaa, että maan puolustuksen tilanne on vakaa. Zaluzhnyin viestissä sanotaan, että Ukrainan joukot pystyvät estämään Venäjän vastahyökkäykset sekä yritykset harhauttaa Ukrainan joukkojen huomiota. (Reuters)

18.23: Venäjä Ukrainan suunnitelmasta rauhalle: "Järjetön uhkavaatimus – tällä perusteella rauhanomainen ratkaisu on mahdoton"

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi esitteli Saudi-Arabiassa järjestetyssä rauhantapaamisessa "rauhan kaavan". Kaava sisältää muun muassa alueellisen koskemattomuutensa kunnioittamisen ja Venäjän joukkojen vetäytyminen alueilta, jotka Venäjä väittää liittäneensä.

Tänään Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kommentoi Zelenskyin suunnitelmaa rauhasta.

– Mikään sen 10 pisteestä ei tähtää neuvottelu- ja diplomaattisen kriisiratkaisun löytämiseen ja niiden kokonaisuus on järjetön uhkavaatimus Venäjälle. (Ukrainan) vaatimus tähtää sotatoimien pitkittämiseen. Tällä perusteella rauhanomainen ratkaisu on mahdoton.

17.53: Venäjä lisännyt avaruusyhteistyötään Kiinan kanssa – aikoo laukaista kuumoduulin ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin

Venäjä on Ukrainan sodan pakotteiden ja länsimaiden boikotoinnin vuoksi lisännyt avaruusyhteistyötään Kiinan kanssa. Nyt maa aikoo laukaista perjantaina ensimmäisen kuumoduulin liki viiteen vuosikymmeneen, kertoi maan avaruusvirasto Roskosmos maanantaina.

Miehittämättömän Luna-25 -kuumoduulin on määrä laskeutua Kuun etelänavan läheisyyteen. Kuumoduulin tarkoituksena on muun muassa ottaa näytteitä kuuperästä ja tehdä tieteellisiä kokeita.

Euroopan avaruusjärjestö Esa ilmoitti taannoin, ettei se ole mukana Luna-25-kuulennossa eikä sitä seuraavissa Venäjän avaruuslennoissa. Maa on kertonut korvanneensa Esan laitteet Luna-25-lennolla venäläisvalmisteisilla laitteilla.

16.30: Venäjä väittää edenneensä Koillis-Ukrainassa – 22 ukrainalaista sotavankia vapaaksi

Venäjän mukaan sen joukot ovat viimeksi kuluneiden kolmen päivän aikana edenneet kolme kilometriä Ukrainan koillisosissa Kupianskin rintamalohkolla vallaten takaisin alueita, jotka se menetti vajaa vuosi sitten Ukrainan vastahyökkäyksessä, kertoi Venäjän puolustusministeriö maanantaina.

Samalla Venäjän joukot ovat torjuneet Ukrainan vastahyökkäyksiä.

Tietoja ei ole vahvistettu riippumattomista lähteistä.

Ukraina valtasi Kupianskin ja sitä ympäröivät alueet Harkovan alueella syyskuussa. Venäjä on sittemmin jatkanut hyökkäyksiään alueella.

Venäjä jatkoi myös ohjus- ja lennokki-iskuja Ukrainaan maanantain vastaisena yönä.

Ukrainan presidentinkanslia kertoi maanantaina, että 22 ukrainalaissotilasta on saatu vapaaksi sotavankeudesta ilmeisesti vankienvaihdon seurauksena. Venäjä ei kommentoinut asiaa.

Sotavankien vaihtaminen on yksi niistä harvoista yhteyksistä, joita taistelevien osapuolien välillä on säilynyt. Kumpikaan osapuoli ei ole kertonut, kuinka paljon sotavankeja niillä on.

(STT)

14.27: Kiovan pormestari keskustelussa Kalervo Kummolan kanssa: "Tarvitsemme eniten rauhaa"

Tampereen pormestari, jääkiekkovaikuttaja Kalervo Kummola kertoo X-palvelussa (entinen Twitter) käyneensä keskustelun Kiovan pormestari Vitali Klitshkon kanssa, ja kertonut Tampereen lahjoittavan Kiovalle kolme kunnostettua bussia ja palosäiliöauton.

Kummolan kysyttyä Klitshkolta, mitä nämä tarvitsevat eniten, oli Klitsko vastannut: "rauhaa".

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

12.35: Ukrainan turvallisuuspalvelu: Zelenskyin salamurhaa suunniteltu, nainen pidätetty

Nimeltä mainitsematon nainen on otettu kiinni epäiltynä ilmaiskun suunnittelusta Mykolajivin alueelle presidentti Volodymyr Zelenskyin vierailun aikana, Ukrainan turvallisuuspalvelu kertoo yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan.

Turvallisuuspalvelun tietojen mukaan nainen keräsi tiedustelutietoa tuolloin Zelenskyin tulevasta matkastaa. Se katsoo, että naisen tarkoituksena oli selvittää muun muassa presidentin saattueen kulkureitti ja -aikataulu. Zelenskyi vieraili alueella heinäkuun lopulla.

Naisen toiminnasta vinkattiin turvallisuuspalvelulle etukäteen, mikä mahdollisti tilanteen keskeyttämisen, CNN kertoo. Turvallisuuspalvelun tutkinnan mukaan epäilty on Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Ochakovin asukas ja entinen sotilastarvikeliikkeen myyjä.

11.20: Brittitiedustelu: Venäjän ilmavoimat jatkavat Ukrainan pommittamista, mutta heikolla tuloksella

Kesän aikana Venäjän ilmavoimat tekevät yleensä päivittäin yli 100 pommituslentoa päivässä, mutta nämä tapahtuvat lähes aina Venäjän kontrolloimassa ilmatilassa, kertoo Britannian puolustusministeriö tiedotteessaan.

Tämä johtuu siitä, että Venäjä joutuu pelkäämään Ukrainan ilmapuolustusta. Venjä on yrittänyt voittaa ongelman käyttämällä lentopommeja, jotka on varustettu kantamaa pidentävillä liitimillä. Nämä eivät kuitenkaan tiedustelun mukaan ole kovin tarkkoja.

Tiedustelun mukaan Venäjän taisteluhelikopterit olivat tehokkaita Ukrainan kesäkuussa käynnistyneen vastahyökkäyksen alussa, mutta eivät viime viikkoina ole saaneet merkittävää vaikutusta aikaan.

6.44: ISW: Ukrainan iski kahteen siltaan Krimillä, Venäjä pakotettu muuttamaan reittejään

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) vahvistaa sunnuntaisessa raportissaan Ukrainan iskeneen Krimin alueella venäläisjoukoille merkittäviin siltoihin.

Hersonin miehityshallinnon päällikkö Vadimir Saldon mukaan ukrainalaisjoukot iskivät yhteensä 12 ohjuksella Henicheskin sillalle, joka yhdistää Krimiä Hersonin ja Melitopolin alueeseen saaren itäpuolelta, kertoo ISW. Saldon mukaan Venäjä sai torjuttua ohjuksista yhdeksän.

Lisäksi Ukraina iski Chonharin siltaan samalla alueella. Krimin miehityspäällikkö Sergei Aksjonov väittää ISW:n mukaan, että Ukrainan joukot ampuivat siltaa kohti kaksi ohjusta, joista toinen pääsi Venäjän ilmapuolustuksen läpi ja vaurioitti tiesillan tienpohjaa.

Venäläislähteiden levittämien kuvien perusteella siltoihin aiheutui merkittäviä vaurioita.

ISW kertoo venäläislähteiden väittävän, että Ukrainan joukot käyttivät Storm Shadow -risteilyohjuksia molempiin iskuihin, mutta tietoa ei ole pystytty vahvistamaan. Siltojen vaurioituminen pakottaa venäläisjoukkoja muuttamaan huolto- ja kuljetusreittejään Krimin lännen puoleisille silloille.

5.04: Seuranta maanantain osalta alkaa