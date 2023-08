Moskovan pormestari: Venäjä ampunut alas kaksi kaupunkia kohti lentänyttä lennokkia

Venäjä on ampunut alas kaksi maan pääkaupunkia kohti lentänyttä taistelulennokkia, sanoo Moskovan pormestari Sergei Sobjanin .

Ukrainassa hyökkäyssotaa käyvän Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan on kohdistunut viime aikoina useita lennokki-iskuja. Kyseessä on viikon sisällä ainakin kolmas isku Moskovan läheisyydessä. Venäläisviranomaisten mukaan ukrainalaislennokkeja oli ammuttu alas myös sunnuntaina ja maanantaina.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti heinäkuun lopulla, että sota on tulossa Venäjälle. Kohteeksi olivat hänen mukaansa valikoitumassa symboliset keskukset ja sotilastukikohdat.

Pokrovskin iskuissa kuollut yhdeksän

Venäjä iski maanantaina Itä-Ukrainassa sijaitsevaan Pokrovskin kaupunkiin , jossa kuolonuhrien määrä on noussut aiemmasta. Iskussa on saanut surmansa kaikkiaan ainakin yhdeksän ihmistä ja haavoittunut yli kahdeksankymmentä.

– Haavoittuneiden joukossa on kaksi lasta, poikaa, toisen heistä tila on vakava – hän on vasta 11-vuotias, Zelenskyi sanoi.