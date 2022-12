Moni mies joutuu taistelemaan lakisääteisestä oikeudestaan – tämän takia isät eivät hyödynnä vanhempainrahapäiviä

Keskustelun tulisi lähteä työpaikalta

– Se kertoo tietysti monesta asiasta: uudistus on aika tuore ja toisaalta siitä on viestitty aika vähän, Moore pohtii.

Miten työnantajan tulisi rohkaista jäämään perhevapaalle?

Huotarin mielestä työpaikoilla olisi hyvä huomioida, että perhe on tärkeä asia suomalaisille. Työnantaja voisikin tuoda ilmi, että perheenlisäys on iloinen asia, lapsen kanssa kotona vietetty aika on tärkeää ja että työpaikka on kyllä tallella, kun takaisin palaa.