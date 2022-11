Valtaosa isistä on halunnut luovuttaa vanhempainvapaansa äideille – tästä syystä erään ryhmän kotiin jääminen voi olla järkevää

Kiintiöstä 63 päivää on mahdollista luovuttaa toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle puolisolle tai toisen vanhemman puolisolle.

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut, että vanhempainrahapäivät jakaantuisivat tasaisemmin vanhempien välillä.

– Toki on joitakin yksittäisiä äitejä myös jotka haluaisivat siirtää heti kun mahdollista isälle ja haluavat esimerkiksi jatkaa opintoja.

Aholaisen mukaan uudistuksesta on vielä epätietoisuutta. Kelaan on tullut paljon kyselyjä etenkin äideiltä, jotka ovat ihmetelleet eikö päiviä tosiaan voi luovuttaa enempää kuin 63.

Vaikutukset näkyvät kunnolla vasta 2024

– Vasta 2024 loppupuolella ja siitä eteenpäin aletaan saada sellaisia tilastoja joista nähdään, miten tämä käyttö on muuttunut ja minkälaisia kustannusvaikutukset tulevat olemaan, sanoo Kelan päämatemaatikko Tapio Isolankila.

Etukäteen on arvioitu esimerkiksi Ruotsin kokemusten perusteella, että noin 10 prosenttia isistä käyttäisi siirrettävät päivät itse.

Se sopisi yhteen sen kanssa, että ensimmäisinä kuukausina noin 90 prosenttia isistä on halunnut luovuttaa nuo päivät.

Kaikkiaan isien vapaiden käytön on ennakoitu lisääntyvän noin 2 000 henkilötyövuoden edestä.

Onko hyvätuloisella isällä varaa jäädä kotiin?

Kela on pyrkinyt tuomaan esille sitä, että monessa perheessä vanhempainvapaita jätetään käyttämättä vääristä syistä. Vain noin puolet isistä käyttää tällä hetkellä isyysrahaa eri aikaan äidin kanssa, ja neljäsosa ei käytä sitä lainkaan.

– Isossa osassa perheitä valitaan mieluummin äidin kotihoidontuki kuin isän ansiosidonnainen päiväraha, Isolankila sanoo ja huomauttaa, että se on usein taloudellisesti virheellinen valinta.

Kela on kehittänyt tulojen vertailua varten Perhevapaavertailu-sovelluksen, joka on tarkoitus julkaista joulukuussa. Sen avulla voi karkeasti arvioida, millainen vaikutus brutto- ja nettotuloihin erilaisilla perhevapaiden käyttöratkaisuilla on.