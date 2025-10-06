Vauva on edelleen sairaalahoidossa.

Vauvansa tapon yrityksestä Espoossa epäillyt vanhemmat ovat vasta 20- ja 21-vuotiaat espoolaiset mies ja nainen.

Vanhemmat vangittiin 19. syyskuuta todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä.

Poliisi tiedotti tapauksesta 3. lokakuuta.

Vanhemmilla ei ole MTV Uutisten tietojen mukaan aiempaa rikostaustaa.

Vauvalla vakavat vammat

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Elina Hult kertoo MTV Uutisille, että vanhemmat ovat edelleen vangittuina.

Vauva on edelleen sairaalahoidossa.

– (Hänellä on) vakavat vammat, Hult toteaa.

Hän ei kommentoi vauvan tarkempaa ikää. Aiemmin poliisi on kertonut vauvan olevan alle 1-vuotias.

Epäilty tekoaika on vangitsemistietojen mukaan peräti 11 päivän pituinen ajanjakso, joka on päättynyt 14. syyskuuta. Tekoaika voi viitata siihen, että vauvaan kohdistunut väkivalta on jatkunut pitkään eli koko tämän ajan tai tekoaika tarkentuu tutkinnan aikana.

Poliisi on aiemmin kertonut, että he saivat tiedon tapahtuneesta toisilta viranomaisilta 14. syyskuuta.

Hult kertoo, että ilmoituksen tekivät viranomaiset, joilla on lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus.

Poliisi otti toisen vanhemmista kiinni seuraavana maanantaina ja toisen seuraavana päivänä tiistaina.

Hult on muuten tapauksesta vaitonainen ja vetoaa esitutkinnan turvaamiseen. Hän ei esimerkiksi kommentoi sitä, oliko perhe muuten poliisin tai muiden viranomaisten seurattavana.

