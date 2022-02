Monelle tutut rakkulat ilmestyvät Johannalla silmän lähelle – silloin edessä on lääkärireissu

35-vuotias Johanna* ei muista aikaa ennen huuliherpestä. Äidiltään hän on kuullut, ettei ollut edes kouluikäinen, kun yskänrokko puhkesi ensimmäisen kerran. Viheliäinen vaiva on lähipiirissä tuttu, sillä kaikki perheen naiset kärsivät huuliherpeksestä.

Johanna on kuitenkin perheestään ainut, jolla herpes on tullut myös silmän alueelle. Hän oli yläasteella, kun rakkulat levisivät ensin suun ympäristöstä ylemmäs kasvoille. Täysi-ikäisenä virus oli löytänyt tiensä silmän lähelle. Infektion puhjetessa silmäpussi turpoaa hurjan näköiseksi.

Herpestä voi esiintyä missä vain

Herpes simplex on yleinen lähikosketuksessa leviävä virus, jota kantaa Terveyskirjaston mukaan noin 60 prosenttia keski-ikäisistä aikuisista. Joka kolmas tartunnan saanut saa herpesoireita ainakin kerran elämässään.

Herpestä on kahta tyyppiä: ykköstyyppi aiheuttaa infektion yleensä kasvoissa, kakkostyyppi sukuelimissä ja pakaroissa, mutta osat voivat mennä myös toisin päin.

Toisinaan herpes ei pysy hermon hermottamalla alueella vaan lähtee leviämään sen ulkopuolelle. Laaja leviäminen kasvoille on yleensä seurausta ihon rikkoutumisesta esimerkiksi atooppisen ihottuman vuoksi. Myös vahvat kortisonivoiteet ja muut ihon tulehduksen vaimentamiseen käytetyt voiteet voivat laukaista reaktion.

Johanna kertoo, että hänellä herpes on ollut silmän alueella kymmenisen kertaa, parikymppisenä useammin kuin nykyisin. Viimeksi virus iski silmäpussiin sen jälkeen, kun iho oli ärtynyt meikin puhdistamisen yhteydessä. Johannalla ei ole mitään ihosairautta.

Silmään levinnyt herpes voi vaurioittaa näköä

Vaarallisin paikka, johon herpes voi levitä, on aivot. Tällöin seurauksena on enkefaliitti eli aivotulehdus, joka aiheuttaa muun muassa kuumetta, päänsärkyä, pahoinvointia ja tajunnan häiriöitä. Oireet ovat niin voimakkaita, että ihminen tai omainen kyllä tajuaa lääkärivisiitin olevan paikallaan.

Herpeksen aiheuttama aivotulehdus on onneksi harvinainen. Granlund on törmännyt urallaan vain yhteen tapaukseen. Herpes oli päässyt potilaan emättimen limakalvojen kautta selkäydinnesteeseen ja sitä kautta aivoihin.

Varautuminen voi estää herpeksen leviämistä

Granlundin mukaan riski siihen, että ihminen itse levittäisi sormillaan herpestä uusille alueille, on pieni. Hyvä hygienia on kuitenkin tärkeää viruksen leviämisen ehkäisyssä. Atoopikkojen kannattaa välttää kortisonia ja muiden riskilääkkeiden käyttöä alueella, jossa herpestä on.