Voiko järvivettä juoda tai pöydälle unohtuneen makkaran syödä? Lääkäri lyö tiskiin 9 kesäistä terveysfaktaa

1. Järvivettä voi Suomessa huoletta juoda? Tarua.

2. Sinilevävaroitus ei estä uimista, kunhan käy suihkussa pulahduksen jälkeen? Tarua.

Jos rannalla on varoitus sinilevästä, sitä kannattaa aina uskoa, Vänni muistuttaa.

Yleisin sinilevän aiheuttama oire on ihon ärtyminen uinnin jälkeen. Sinilevälle altistuminen voi kuitenkin aiheuttaa muutamaksi päiväksi myös flunssan tapaisia oireita, kuten nuhaa, päänsärkyä ja vatsaoireita.

3. Virtsatietulehdus iskee, jos märkää uimapukua ei vaihda kuiviin vaatteisiin uinnin jälkeen? Tarua.

Virtsatieinfektiot ovat hyvin yleisiä tulehduksia , joiden aiheuttaja on tavallisesti virtsaputkeen päässyt bakteeri, usein omasta suolistosta saatu E. coli. Iäkkäillä ihmisillä tavallinen infektio voi olla jopa hengenvaarallinen , jos sitä ei havaita ajoissa.

4. Kyypakkaus riittää kyykäärmeen pureman hoidoksi? Tarua.

Kyypakkaus on tarkoitettu ensiavuksi. Sen tehosta ollaan kuitenkin montaa mieltä.

– Käärmeen purressa on aina hakeuduttava välittömästi päivystykseen. Tulehduskipulääkettä ei saa ottaa kivuliaankaan pureman hoidoksi, sillä yhdessä käärmeen myrkyn kanssa se voi vain pahentaa oireita. Vältä myös puremakohdan liikuttamista tai puristamista, Vänni sanoo.

– Olo voi pahentua äkisti tuntienkin kuluttua puremasta, joten päivystykseen on hakeuduttava pikimmiten.

5. Punkeista on vaaraa vain rannikolla? Tarua.

– Punkinpuremilta suojautumisessa tärkeintä on peittävä pukeutuminen sekä oman kehon ja kotieläinten tarkastaminen punkkien varalta päivittäin. Punkkien levittämää puutiaisaivokuumetta vastaan voi lisäksi suojautua rokotteella, Vänni kuvaa.

6. Pöydälle yöksi unohtunutta grilliruokaa ei voi enää syödä, muuten voi saada ruokamyrkytyksen? Totta!

– Hyvä nyrkkisääntö on, että ruoka kannattaa heittää pois, jos se on seissyt huoneenlämmössä yli neljä tuntia. Varsinkin, jos aterioimassa on pieniä lapsia, vanhuksia tai herkkävatsaisia, ei seisseen ruoan syöminen ole hyvä ajatus, Vänni vinkkaa.