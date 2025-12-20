Liverpoolin tähtipelaaja Mohamed Salah on pyytänyt joukkuetovereiltaan anteeksi julkisia kommenttejaan.

Salah aiheutti myrskylaineita mediassa 6. joulukuuta pelatun Leeds-ottelun jälkeen, kun hän antoi medialle katkeria kommentteja tilanteestaan, kun hän oli juuri jäänyt jo toistamiseen viikon sisällä ilman peliaikaa.

Liverpoolin päävalmentaja Arne Slot reagoi julkiseen purkaukseen painokkaasti jättämällä Salahin kokonaan Interiä vastaan pelatun Mestarien liiga -ottelun ulkopuolelle.

Viime viikonloppuna Salah palasi Liverpoolin vahvuuteen. Liverpoolin keskikenttäpelaaja Curtis Jones on kertonut nyt Sky Sportsille, että Salah on pyytänyt joukkueelta anteeksi käytöstään.

– Mo on aikuinen mies ja saa sanoa, mitä haluaa. Hän on pyytänyt meiltä anteeksi. Se osoittaa, minkälainen mies hän on. Hän oli positiivinen ja täysin se sama Mo. Hän hymyili leveästi ja kaikki kohtelivat häntä tismalleen samalla tavalla kuin aina, Jones kertoo Sky Sportsille.

Jonesin mukaan Salahin raju purkaus ei ole vaikuttanut negatiivisella tavalla joukkuedynamiikkaan, vaikkakaan egyptiläistähden tapa toimia ei välttämättä ollut kaikista viisain.

– Siinä hetkessä se ei tapahtunut ehkä oikealla tavalla, mutta se ei missään vaiheessa vaikuttanut joukkueeseen, valmennukseen tai päävalmentajaan. Olemme päässeet siitä yli ja alkaneet pelata paremmin, Jones sanoo.

Salah on tulevat viikot sivussa Liverpoolin vahvuudesta, kun hän edustaa Egyptiä Afrikan mestaruuskisoissa.