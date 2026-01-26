Pienimuotoisen pelillisen kriisin keskellä tarpova Liverpool on espanjalaislehti AS:n mukaan ottanut jo yhteyttä baskivalmentaja Xabi Alonson edustajiin.
Lue myös: Manchester Unitedin pitkä odotus päättyi – Arsenal kaatui upealla viime hetkien osumalla
Viikonloppuna Bournemouthille lisäajalla syntyneellä voittomaalilla vierasottelun 2–3 hävinnyt Liverpool on valahtanut sarjataulukossa jo kuudenneksi.
Valioliigan hallitseva mestarin heikot otteet ovat saaneet kannattajilta rutkasti kritiikkiä, ja joukkueelle buuattiin edellisessä kotitasurissa Burnleya vastaan Anfieldilla. Mielikuvitukseton ja hidas hyökkäyspelaaminen sekä heikko erikoistilannepuolustaminen ovat saaneet kannattajat kääntämään syyttävät sormensa päävalmentaja Arne Slotiin.
Slot toi viime kaudella Liverpoolille mestaruuden Valioliigassa, mutta sen tuoma liikkumavara vaikuttaa olevan loppumassa. Liverpool on pelannut nyt viisi liigaottelua putkeen ilman voittoa.
Hollantilaisluotsin painetta on julkisesti lisännyt se, että Xabi Alonso sai lähteä Real Madridin päävalmentajan paikalta tasan kaksi viikkoa sitten.